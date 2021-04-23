В Арцахе в первом квартале зарегистрировано более 300 рождений детей

В первом квартале 2021 года в медицинских учреждениях Минздрава Арцаха родилось 311 детей, в том числе 149 мальчиков и 162 девочки. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.

Согласно полученной информации, 292 ребенка родились в Степанакерте, 19 - в Мартакертском районе. В медицинских учреждениях Армении родились 18 арцахцев, 9 мальчиков и 9 девочек, в результате чего общее количество рождений в Республике Арцах в первом квартале этого года составило 329 детей.