Тигран Авинян и Лин Трейси обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетической безопасности

23 апреля вице-премьер Армении Тигран Авинян принял посла США в Армении Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Тиграна Авиняна.

Приветствуя посла, вице-премьер высоко оценил финансовое и техническое содействие правительства США экономическому развитию Армении и проводимым реформам. Тигран Авинян особо выделил работу, проделанную совместно с USAID, назвав ее одной из лучших попыток двустороннего сотрудничества. Речь идет о реализации более 60 программ в сфере услуг, цифровизации и в других сферах.

В рамках повестки дня двустороннего сотрудничества стороны обсудили процесс реформ государственного управления в Армении. Вице-премьер назвал эти реформы краеугольным камнем, подчеркнув, что они обеспечат эффективное функционирование и прозрачность системы государственного управления. В этом контексте также упоминалось текущее состояние цифровизации государственных и общественных услуг и зарегистрированные результаты. Тигран Авинян отметил, что работы находятся в активной стадии, до конца года ожидаются ощутимые результаты. Представляя приоритеты правительства в области цифровизации, вице-премьер выделил вопросы создания единой базы данных государственно-общественных услуг, текущей работы государственных органов, юстиции и электронных инструментов правительства.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества в области энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии. Вице-премьер представил заинтересованность Армении в разработке эффективных механизмов реагирования на вызовы изменения климата. Обсуждалась возможность запуска инновационного механизма финансового обмена “долга на климат”.

В преддверии 106-ой годовщины Геноцида армян, вице-премьер подчеркнул необходимость признания и осуждения геноцида со стороны международного сообщества. При этом он подчеркнул, что позиция США в этом вопросе очень важна, выразив надежду, что президент Джо Байден подтвердит свою позицию, которая была озвучена в предвыборный период.