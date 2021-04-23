При стрельбе в штате Калифорния погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в квартале Газовых фонарей 22.30 вечера по местному времени в четверг (8.00 пятницы мск). Полиция отметила, что расследование ведется в нескольких кварталах города. Один человек был задержан по подозрению в причастности к стрельбе. Трое раненых были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов пока не установили причину и мотив преступления. Кроме того, еще не установлена личность погибшего.