При стрельбе в штате Калифорния погиб один человек
16:02, 23 Апрель, 2021
По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.
Сообщается, что инцидент произошел в квартале Газовых фонарей 22.30 вечера по местному времени в четверг (8.00 пятницы мск). Полиция отметила, что расследование ведется в нескольких кварталах города. Один человек был задержан по подозрению в причастности к стрельбе. Трое раненых были госпитализированы.
Сотрудники правоохранительных органов пока не установили причину и мотив преступления. Кроме того, еще не установлена личность погибшего.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен