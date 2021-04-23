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Борец Грачья Погосян на чемпионате Европы стартовал победой

Борец Грачья Погосян на чемпионате Европы стартовал победой

Армянские борцы начали борьбу на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», Грачья Погосян (63 кг) в первом поединке 1/8 финала победил Сослана Даурова из Беларуси. Следующим соперником армянского борца будет азербайджанец Талех Мамадов.

Варужан Григорян (77 кг) на старте потерпел поражение, уступив со счетом - 0:9 борцу из Турции Юнусу Басари.

Рудик Мкртчян (55 кг) померится силами с турком Экремом Озтурком.

На чемпионате Европы Армению представляют 7 спортсменов: Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Варужан Григорян (77 кг) и Карапет Чалян (82 кг).


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