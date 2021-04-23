Мне стыдно, что Великобритания до сих пор не признала Геноцид армян: баронесса Кэролайн Кокс

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Баронесса Кэролайн Кокс, член Палаты лордов Соединенного Королевства Северной Ирландии, призвала Великобританию признать Геноцид армян. В видеообращении, предоставленном «Арменпресс», она отправила три сообщения.

«Мое первое послание - это слова благодарности и признательности армянскому народу, который всегда был борцом за свободу для всего мира», - сказала Кэролайн Кокс.

По ее словам, армяне по-прежнему привержены защите общечеловеческих ценностей, несмотря на огромные жертвы, которые они понесли, живя по соседству с соседями, которые не уважают права человека и демократию. «Вы похожи на луч света в очень темной части мира», - сказала она.

Второе сообщение баронессы о гневе. «Международное сообщество продолжает оставлять безнаказанным Турцию и Азербайджан, которые продолжают нарушать права человека и устраивать массовые убийства», - сказал он.

Кокс говорила о трех геноцидах, первый из которых имел место в 1915 году в Османской империи, а два других были совершены против Арцаха в 1990–1994 годах и во время войны в конце 2020 года. «Последняя война была полна военных преступлений. Независимая международная организация Genocide Watch охарактеризовала последнюю войну как геноцид», - сказала она, отметив, что, хотя все поминают Геноцид армян, новые геноциды продолжают совершаться во всем мире. "Я призываю правительство Соединенного Королевства признать геноцид. Мне стыдно, что этого не произошло до сих пор», - сказала она.

Она с удовлетворением отметила, что Уэльс, входящий в состав Соединенного Королевства, уже признал Геноцид армян. Кроме того, в Кардиффе, в Уэльсе, установлен памятник жертвам Геноцида армян.

"Мое третье сообщение о любви и близости. Я имела честь побывать в вашей стране 85 раз. Многие из этих визитов имели место во время предыдущей Арцахской войны. Я посетила его со своим коллегой Дэвидом Томасом и во время последней войны. Мы всегда возвращаемся, восхищаясь вашим народом, вашим мужеством, гостеприимством, вашей культурой, вашей приверженностью демократии. Трудно представить себе другую страну сопоставимого размера, которая внесла бы такой вклад в человеческую цивилизацию в области искусства, культуры, образования и других областях. Обещаю, мы всегда будем рядом с вами. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости, которую вы заслуживаете», - заключила баронесса Кэролайн Кокс.