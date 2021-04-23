В Японии приостановили эстафету передачи огня Олимпийских игр

На юге Японии приостановлена эстафета передачи огня Олимпийских игр в Токио.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет агентство “Kyogo”. Эстафета была прервана из-за распространения инфекции COVID-19. Ранее эстафета была приостановлена и в японском регионе Мацуяма.

Эстафета передачи огня Олимпийских игр продлится 121 день, в конце огонь будет доставлен на Олимпийский стадион в Токио, где состоится официальная церемония открытия Олимпийских игр. Огонь будет пронесен по регионам Японии, в эстафете примут участие около 10 000 человек. Пока Армения имеет 6 олимпийских путевок: гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корьюн Согомонян.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа. Современные Олимпийские игры были основаны в 1896 году французом Пьер де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры состоялись в Афинах в 1896 году. В истории Олимпиад игры отменялись три раза, только из-за мировых войн: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Чаще всех Олимпийские игры принимал Лондон - в 1908, в 1948 и в 2012 годах.