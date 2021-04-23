Забвение разрушительно: вице-президент Бундестага Германии направила видеообращение к годовщине Геноцида

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Германия слишком долго ждала, чтобы полностью столкнуться с позорными страницами своей и общеевропейской истории. Об этом заявила вице-президент Бундестага Германии, член фракции «Альянс 90 / Зеленые» Клаудия Рот в видеообращении «Арменпресс» по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

«106 лет назад, 24 апреля, началась плановая депортация и истребление более 1 миллиона человек армянского происхождения и других христианских групп - арамейцев, ассирийцев, халдеев. Они стали жертвами депортации и резни в Османской империи, которая рассматривала этих людей как внутренних врагов, и именно так с ними обращались».

Она подчеркнула, что судьба этих людей была примером истории массовых истреблений, этнических чисток, депортаций, геноцидов, которыми был ужасно насыщен 20 век.

«В Германии нам потребовалось слишком много времени, чтобы полностью честно взглянуть в лицо позорной своей и паневропейской истории. 2016 г. Бундестаг принял резолюцию, осуждающую преступление, а также роль Германской империи как военного союзника Османской империи в этих событиях. Потому что только так мы сможем укрепить нашу демократию и избежать подобных злодеяний в будущем.

Этой резолюцией Бундестаг признает особую историческую ответственность Германии, среди прочего, поддержать Турцию и Армению в поиске выхода из темных страниц прошлого на пути к примирению и взаимопониманию», - сказала Рот.

Вице-президент Бундестага подчеркнула, что этим постановлением они обязались наконец обратить должное внимание на память о Геноциде армян 1915 г. и правильное изучение его последствий.

«Только так мы сможем поддержать демократических деятелей Турции, которые десятилетиями требовали открыть глаза на эти темные страницы турецкой истории. Столкновение лицом к лицу с историей может быть самой прочной основой для примирения как внутри общества, так и с соседями или бывшими врагами.

Сегодня, 24 апреля, вспоминаю жертв 1915 года. Мы не должны забывать, потому что забывчивость разрушительна», - заключила вице-президент Бундестага Германии.