Попытки переписать историю приведут к новым преступлениям: послание турецкого депутата Бундестага в годовщину Геноцида

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Севим Дагделен, турецкий депутат Бундестага Германии, сказал, что в годовщину Геноцида армян можно не только вспомнить жертв, но и найти их стертые имена и культурное наследие, которое они оставили. По его словам, каждое воспоминание, каждая реликвия, относящаяся к этим людям, является свидетельством их проживания на этих территориях. Об этом Дагделен сообщил в видеообращении, предоставленном «Арменпресс».

«24 апреля - годовщина Геноцида армян. Прошло более ста лет с тех пор, как армянские политики и интеллектуалы были депортированы из Стамбула. Министр внутренних дел Османской империи Талаат начал свои злодеяния.

Мы поминаем 1,5 миллиона человек, ставших жертвами этого преступления, преклоняемся и скорбим в тишине. Сегодня, наряду с празднованием Геноцида армян, речь идет о возрождении памяти о пропавших без вести. Это воспоминание сложно, потому что с самого начала было сделано все, чтобы этот неописуемый акт, это ужасное преступление было забыто», - сказал представитель левой фракции Бундестага Германии.

Он вспомнил, как тяжело было Бундестагу в 2016 году наконец признать Геноцид армян. «И даже сейчас мы в Бундестаге Германии никак не говорим о таких отважных депутатах, как Карл Либкнехт, который был единственным депутатом рейхстага, который в 1914 году проголосовал против Первой мировой войны. Он был единственным депутатом, который упомянул османских полководцев, совершивших геноцид против армян, и поддерживающую их империалистическую Германскую империю.

Попытки по-прежнему предпринимаются, например, через продажную политику, отношения с Азербайджаном, давление в исторических вопросах или попытки переписать историю, ведущие к новым преступлениям. Мы не должны допустить этого. Поэтому важно сохранить память и в наши дни», - сказал Дагделен.