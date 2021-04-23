Мы должны выразить солидарность народу Армении и Арцаха: сенатор Энтони Портантино

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Сенатор от Калифорнии Энтони Портантино надеется, что новая администрация США, которая является хорошим другом армянского народа, в конечном итоге признает Геноцид армян. Об этом он сказал в видеообращении «Арменпресс» по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

Напомнив о принятии в прошлом году Сенатом и Палатой представителей США резолюций о признании Геноцида армян, он выразил надежду, что в этом году это станет официальной политикой США. Особенно важным считает Энтони Портантино этот шаг после войны с Арцахом, развязанной в прошлом году.

«То, что произошло в Арцахе в прошлом году, было настоящей трагедией. Я глубоко опечален, узнав, что люди, с которыми я делился хлебом в Гадруте, были ранены и убиты», - сказал он.

Сенатор с гордостью заявил, что штат Калифорния принял постановления о признании Геноцида армян, а также суверенитета Арцаха. «Вашингтон должен последовать примеру Калифорнии. Необходимо признать массовые убийства, произошедшие 100 лет назад. То, что произошло с Арцахом в прошлом году, следует осудить. Мы все должны выразить солидарность с народом Армении, народом Арцаха.

Мы всегда должны помнить, что произошло 100 лет назад. Мы должны помнить о развязанном нападении на Арцах, о военнопленных, которые еще не освобождены.

Я американец, но выражаю солидарность со всеми своими армянскими друзьями и соседями, поскольку необходимо объединиться вокруг этой надежды и послания признания. Сообщество нуждается в возрождении. Наследники должны знать, что их предки не умерли без признания. Это были не просто числа, а люди, пострадавшие от первого геноцида 20 века», - сказал он.