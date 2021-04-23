Мы должны сказать «больше никогда» и сделать так, чтобы наш голос был услышан: обращение Председателя Сената Бельгии

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель Сената Бельгии Стефани Досс обещает продолжить борьбу за признание Геноцида армян. Об этом она сказала в видеообращении «Арменпресс» по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

"В современном мире, когда напряженность и споры по поводу границ, религиозных убеждений, политических идей высоки, очень важно оглянуться назад и вспомнить, какими могут быть последствия такой напряженности. И особенно в то время, когда мир кажется разделенным и тревожным, наш долг - вернуться в прошлое», - сказала она. Присоединившись к 30-тысячной армянской общине Бельгии, а также к армянам, проживающим в Армении и во всем мире, она выразила соболезнования всем тем, кто погиб более ста лет назад.

“Мы вместе, чтобы сказать «никогда больше», сказать правду и сделать так, чтобы наши голоса были услышаны. Найти справедливость для тех, кто был, и для тех, кто будет», - сказала Стефани Досс.

Она отметила, что необходимо повышать осведомленность о Геноциде армян. «Я горда быть председателем этого Сената, который одним из первых признал и осудил геноцид армянского народа. Я буду продолжать защищать и поддерживать вас и вашу борьбу за признание как здесь, так и за рубежом. Чтобы история была чем-то большим, чем далекое воспоминание или неудобная правда. Это больше, чем прелюдия к повторяющемуся будущему.

Это должно быть предупреждением для всех нас. Призыв действовать, признавать прошлое и извлекать уроки из него.

Сегодня мы выражаем нашу солидарность и скорбь по погибшим. Завтра мы чествуем их, работая над защитой будущего от прошлого», - сказала Стефани Досс в видеообращении.