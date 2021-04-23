Британский парламентарий представит законопроект о признании Геноцида армян

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Тим Лутен, председатель группы дружбы Великобритания-Армения в британском парламенте, подготовил законопроект о признании Геноцида армян, который будет внесен в парламент в мае. Об этом он заявил в видеообращении Арменпресс, выразив надежду, что законопроект будет поддержан в обеих палатах парламента.

«24 апреля тысячи армян возложат цветы к Вечному огню Мемориала Геноцида армян в Ереване, а также во всем мире пройдут многочисленные мероприятия, посвященные годовщине Геноцида армян. «Однако в этом году эмоциональные чувства, связанные с заседанием совета дня, намного сильнее, поскольку боль после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе, в которой турецкая сторона сыграла значительную роль, очень свежа», - сказал Лютен.

Он выразил сожаление, что не сможет присутствовать на церемонии поминовения в Ереване в этом году, но подчеркнул, что выразит свое почтение мероприятию, которое будет организовано местной армянской общиной в Лондоне.

«Трагическим символом является то, что вторжение в Нагорный Карабах в 2020 году произошло точно в тот же день, когда турки вторглись в новую независимую Армению 100 лет назад. «История важна, - сказал Луте.

Он напомнил, что в мае 1915 года правительства Великобритании, Франции и России выступили с совместным заявлением, в котором массовые убийства были названы «преступлением против человечества и цивилизации», что стало первым заявлением такого уровня. «В 1916 году усилиями двух блестящих британских историков и дипломатов, Джеймса Брайса и Арнольда Тейнби, британское правительство опубликовало свидетельства очевидцев Геноцида армян под названием« Отношение к армянам в Османской империи, 1915-1916 годы ».

И несмотря на все это и многие другие факты, британское правительство до сих пор не признало Геноцид армян. Я считаю, что нашему правительству, наконец, пора признать многовековое насилие, в результате которого османы убили 1,5 миллиона армян во время первого геноцида в современном мире. Мы продолжим лоббирование в парламенте Великобритании в этом отношении », - сказал председатель группы дружбы Великобритания-Армения.

Он выразил уверенность, что таким образом, присоединившись к другим странам, признавшим Геноцид армян, Соединенное Королевство продемонстрирует «миссию Великобритании как силы добра в современном мире», - сказал он, выразив солидарность с Арменией и армянским народом. в этот день памяти.