РФПИ и южнокорейская GL Rapha (Hankook Korus), которая производит "Спутник V" в Южной Корее, готовят документы для запуска процесса одобрения российской вакцины в республике, сообщила GL Rapha.

"За границей мы запросили у РФПИ документы, необходимые для одобрения использования вакцины "Спутник V" правительством Южной Кореи, РФПИ ведет приготовления для их отправки… Внутри страны мы готовим документы для получения одобрения использования (вакцины – ред.) в Южной Корее и проверяем, каковы другие необходимые аспекты и условия для получения разрешения", - сообщила компания.

Консорциум южнокорейских компаний во главе с GL Rapha планирует произвести 500 миллионов доз вакцины "Спутник V", сама GL Rapha также отдельно заключила контракт с РФПИ на создание еще 150 миллионов доз вакцины, всего 650 миллионов доз. На данный момент передача технологий GL Rapha как главе консорциума уже завершена. Ожидается, что в мае начнется полномасштабное коммерческое производство. Пока что весь объем законтрактован на экспорт в другие страны, но компания уже не раз заявляла, что готова по запросу РФПИ производить больше, в том числе на внутренний рынок,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также недавно стало известно о создании еще одного консорциума по производству российской вакцины в Южной Корее во главе с компанией Huons Global. Планируется производство в масштабе 100 миллионов доз в месяц, пробную партию могут создать в августе.