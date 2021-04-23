Во время общегосударственной посадки деревьев будет посажено более 360 000 саженцев

В рамках инициативы “10 млн деревьев” министр окружающей среды Армении Романос Петросян побывал в питомнике филиала “Разданское лесное хозяйство” ГНКО “Армлес” Лесного комитета, чтобы на месте ознакомиться с ходом проводимых работ. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве окружающей среды Армении.

Питомник филиала “Разданское лесное хозяйство” является единственным тепличным хозяйством, действующим в подчинении ГНКО “Армлес”.

Министра сопровождали и. о. председателя Лесного комитета Министерства окружающей среды и и. о. директора ГНКО “Армлес”.

Из всех питомников ГНКО “Армлес” в областные администрации доставляются десятки тысяч саженцев.

Министр обошел территорию, проследил за процессом распределения посадочного материала.

Хотя заранее было объявлено о посадке 300 000 деревьев, однако со стороны государственных ведомств и различных общественных инициатив была проявлена активность, и поэтому число саженцев было увеличено.

В данный момент подготовительные работы почти на 90% уже завершены.

Министр Петросян еще раз призвал ответственных лиц проявить максимальную последовательность в управлении и предотвращении возможных логистических проблем.

“Эта посадка деревьев должна быть осуществлена должным образом”, - отметил министр.