Стартовал весенний этап Студенческих спортивных игр

При сотрудничестве Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и Студенческой спортивной федерации Армении стартовали XXI Студенческие спортивные игры, в весеннем этапе которых участвуют около 500 студентов из 15 вузов.

Как передает «Арменпресс», уже состоялся шахматный турнир среди юношей и девушек. Первые места заняли представители спортивного клуба Государственного института физической культуры и спорта Армении (СКИФ) Анна Саргсян и Мануэль Петросян.

Далее состоится турнир по бадминтону, в весеннем туре пройдут и чемпионаты по баскетболу 3х3, драгонботу и пляжному волейболу.

По словам президента Студенческой спортивной федерации Армении Ованнеса Габриеляна, главной целью игр является активация образа жизни, сложившегося в результате эпидемии, пропаганда физической активности и здорового образа жизни. Малое количество участников в этом году президент федерации объясняет сокращением мероприятий, что является одним из последствий этой эпидемии. “Мы усердно работаем над повышением внимания студентов к здоровому образу жизни и развитием студенческого спорта. В весеннем туре примут участие около 500 студентов, но я думаю, что в осеннем туре их будет более 1 000 человек”, - сказал Ованнес Габриелян. Он сообщил, что осенний этап начнется в Международный день студенческого спорта, 20 сентября, со скалолазания и перетягивания каната. Кроме того, зимой в Ашоцке пройдет первый зимний спортивный праздник школьников. Что касается международных студенческих олимпиад, то XXXI летняя Универсиада Европейских университетов из-за пандемии в этом году отложена на неопределенный срок, а зимняя Универсиада с января 2021 года перенесена на декабрь.