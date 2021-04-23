МЧС в областях Армении проводит занятия по оповещению, эвакуации и укрытию в убежищах: Пилоян

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении, совместно с органами местного самоуправления и Министерством территориального управления и инфраструктур, начало проводить в детских садах и школах занятия по оповещению, эвакуации и укрытию в убежищах.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян.

“Во время и после войны, а также после нескольких землетрясений, произошедших в последнее время, мы заметили, что есть проблемы, связанные с оповещением, эвакуацией и укрытием в убежищах. С начала года мы сотрудничаем с органами местного самоуправления, Министерством территориального управления и инфраструктур. Мы начали в детских садах и школах проводить занятия по эвакуации, укрытию и оповещению”, - отметил Пилоян.

По его словам, это должна быть ежедневная работа, которая, в конце концов, приведет к положительному результату.