Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных переговоров, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня президент работает в Кремле. В первой половине дня у него запланировано два международных телефонных разговора. Ждите сообщений", - сказал он.
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