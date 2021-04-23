Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных переговоров, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент работает в Кремле. В первой половине дня у него запланировано два международных телефонных разговора. Ждите сообщений", - сказал он.