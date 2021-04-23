УЕФА предпримет карательные меры в отношении присоединившихся к Суперлиге клубов

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) в отношении присоединившихся к Суперлиге клубов предпримет карательные меры.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин. На предстоящей конференции УЕФА решится, какой штраф получат эти команды.

12 европейских футбольных клубов объединились вокруг идеи создания Суперлиги. Суперлига представляет собой турнир, участниками которого будут 20 команд, 15 из которых - неизменные клубы. Остальные 5 команд получат право участвовать в турнире, преодолев квалификационный раунд. Основателями Суперлиги являются команды «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Инициаторами Суперлиги являются президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глейзер. Клубы-участники предварительно получат по 89 - 310 млн евро.