Посол Тигран Мкртчян встретился со спикером Сейма Литвы

Посол Республики Армения в Литве Тигран Мкртчян, по случаю завершения дипломатической миссии в Литве, встретился со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Ниельсен (Viktorija Čmilytė-Nielsen). Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Литве, Латвии и Эстонии.

Спикер Сейма Литвы высоко оценила вклад посла Мкртчяна в дело углубления армяно-литовских отношений, связей между армянским и литовским народами и пожелала ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Поблагодарив за теплый прием, Тигран Мкртчян сказал, что парламентская дипломатия была одним из ключевых направлений его работы, отметив, что за последние годы сотрудничество между парламентами двух стран заметно активизировалось.

Стороны обсудили вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне, борьбы с COVID-19, сотрудничества в международных организациях и в региональной ситуации.

В завершение встречи Виктория Чмилите-Ниелсен, в знак признательности деятельности посла Мкртчяна, от имени Сейма Литвы вручила ему письмо благодарности.

Указом президента Армении от 15 марта Тигран Мкртчян отозван с должности посла Армении в Литве, Латвии и Эстонии. Другим указом президента Армении послом Республики Армения в Литве назначен Армен Мартиросян.