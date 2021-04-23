Россия начала возвращать войска с учений в Крыму

Российские военные, принимавшие участие в учениях в Крыму, начали возвращаться на базы, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - сказали в военном ведомстве.

"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказали в Минобороны РФ,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

После учений Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении военных учений, состоявшихся в ходе проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и прошедших успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в местах постоянной дислокации.