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В России провели более 127 млн тестов на коронавирус

В России провели более 127 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели свыше 127 млн тестов на выявление коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 127,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки было сделано 332 тыс. исследований,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается около 511,8 тыс. человек.


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