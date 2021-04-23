Для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян, по приглашению председателя Национального собрания Арарата Мирзояна, в Армению прибыла делегация Парламента Центральной Америки во главе с его председателем Каролиной Фернандес.

Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта НС.

Делегация проведет встречи с представителями законодательных и исполнительных органов.

В рамках визита между Национальным собранием и Парламентом Центральной Америки планируется подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира.