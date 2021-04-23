Азербайджан продолжает нарушать взятые на себя обязательства: руководитель Фонда “Маат”

Руководитель египетского Фонда “Маат” Айман Акил заявил, что, не возвращая армянских военнопленных по сей день после окончания войны, Азербайджан продолжает нарушать права человека и взятые на себя обязательства.

В беседе с «Арменпресс» Айман Акил отметил, что нарушения прав человека со стороны Азербайджана сопровождались поддержкой Турции этой стране.

“Мы обратились к Азербайджану с призывом вернуть военнопленных, однако Азербайджан до сих пор продолжает нарушать основополагающие свободы прав человека, в том числе и соглашение, достигнутое после прекращения войны. Хочу отметить, что, когда мы выступили с этим призывом, посольство Азербайджана в Каире связалось с нами, сказав, что у них нет армянских военнопленных, но мы ответили, что они есть, и вы продолжаете нарушать права человека”, - сказал Айман Акил.

По словам главы Фонда “Маат”, о мире в регионе можно говорить только в том случае, если Турция прекратит поддерживать Азербайджан, а Азербайджан прекратит нарушать права человека.

Коснувшись вопроса о том, что спустя 106 лет после Геноцида армян Турция остается безнаказанной, не в этом ли причина того, что геноциды происходят и в 21-м веке, Айман Акил отметил, что мы имеем то, что имеем, и причина этого в том, что международное сообщество до сих пор молчит.

“Для нас важной миссией является то, чтобы мы смогли задействовать все международные рычаги - ООН, Совет Безопасности ООН для предотвращения подобных проявлений. Мы выступили с докладом, в котором освещаются нарушения, допущенные Турцией, в частности, предоставление азербайджанской стороне боеприпасов, наемников и других ресурсов. И хочу отметить, что мы, выступая с подобным посланием, отметили следующее: “До сих пор Турция, снимая фильмы, делая публикации, дает название “Гази Осман”, что означает “нападающий”. Это доказывает, что на протяжении всей истории турки ценой крови всегда пытались оккупировать чужие территории. Теперь мы можем видеть это на примерах Ливии, Азербайджана и т. д.”

8 апреля аппарат вице-премьера Тиграна Авиняна объявил, что, к сожалению, возвращение пленных вновь откладывается, противник не выполняет 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября, что является грубым нарушением послевоенного гуманитарного процесса.

Норайр Шогикян