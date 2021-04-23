Израиль должен признать Геноцид армян: “The Jerusalem Post”

Чтобы быть уверенными, что в мире больше не будет массовых убийств, мы должны называть вещи своими именами. Об этом говорится в редакционной статье израильской “The Jerusalem Post”, которая озаглавлена: “Израиль должен признать Геноцид армян”.

Как передает «Арменпресс», газета пишет, что, хотя Израиль, как государство, был создан после Холокоста, в этой стране все еще очень мало говорят о геноциде, совершенном против армян в Османской империи. “Причина в том, что еврейское государство, ставшее домом для тех, кто был свидетелем уничтожения нацистами 6 миллионов своих соотечественников, до сих пор официально не признает Геноцид армян. Пора изменить это”, - пишет “The Jerusalem Post”.

В статье отмечается, что есть положительные сигналы того, что президент Белого дома Джо Байден в этом году наконец-то официально признает Геноцид армян, хотя этот шаг обострит отношения между США и Турцией. В случае, как с США, так и с Израилем, уклонение от признания Геноцида армян до сих пор в значительной степени объяснялось перспективой обострения отношений с Турцией.

“The Jerusalem Post” напомнила, что в 2018 году депутат Тамара Зандберг выдвинула законопроект о признании Геноцида армян, но он встретил сопротивление со стороны правительства Израиля и не был принят. Позже с подобными инициативами выступили депутаты Яир Лапид и Гидеон Саар, но они также не получили поддержки.

“Традиционно отказ Израиля объясняется тем, что он хочет оставить возможность улучшить отношения с Турцией, которая явно предпочитает Азербайджан Армении. Это было очевидно и прошлой осенью, когда Израиль поставлял Азербайджану, который воевал против армян в Нагорном Карабахе, оружие. Хотя одно не должно происходить за счет другого. Да, у Израиля есть геополитические соображения, их нельзя игнорировать, но у него есть и моральный долг, от которого нельзя просто избавиться. Как нация, пережившая геноцид и преследования, евреи обязаны поддержать другие народы, ставшие свидетелями таких же массовых убийств”.

“The Jerusalem Post” отмечает, что пора то, что случилось с армянами, назвать геноцидом. И нечего бояться президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана, который на Ближнем Востоке проявляет явно антисемитское поведение”.

“Израиль должен признать Геноцид армян. Это простой закон. Пора Кнессету принять его”, - заключает “The Jerusalem Post”.