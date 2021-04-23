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Министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян уходит с должности

Министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян уходит с должности

Министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян подал в отставку. Как сообщает «Арменпресс», Аракелян написал об этом на своей странице в Facebook.

“Уважаемые соотечественники! С сегодняшнего дня я ухожу с должности министра труда и социальных вопросов. В послевоенной ситуации я взял на себя эту ответственность с единственной целью - устранить социальную катастрофу, с которой мы столкнулись в результате войны, развязанной врагом против Арцаха”, - написал министр.

Аракелян отметил, что можно признать, что Арцах преодолел социальный кризис, вступил в стадию программ развития жилищного строительства, в связи с чем, он выражает свое удовлетворение, считает, что основные социальные вызовы уже довольно преодолены.

“Также на достаточную основу для достижения конечного результата поставлены и первоочередные социальные проблемы наших братьев, получивших ранения во время войны и процесс протезирования. Благодарю своих коллег из Армении и Арцаха за сотрудничество. Да будет мир нашей единой Родине”, - написал Месроп Аракелян.

 Месроп Аракелян занимал пост министра труда и социальных вопросов с 20 ноября 2020 года.


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