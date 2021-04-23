Гегам Геворкян принял участие в заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян принял участие в 52-ом заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ, которое прошло в формате видеоконференции. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении.

Председатель ГКЗЭК выступил с докладом о наиболее значимых событиях в сфере конкурентной политики в Армении за текущий период.

Гегам Геворкян, в частности, подробно представил мероприятия, осуществленные комиссией в время эпидемии COVID-19, коснулся общих показателей административных производств, реформ, осуществленных в законодательной сфере и ряда других вопросов.

В ходе заседания были представлены доклады по выполнению решений, принятых на предыдущем заседании совета, по вопросам, посвященным 30-летию СНГ, о правоприменительной практике в сфере недобросовестной конкуренции, о выявлении и предупреждении договоренностей в государственных закупках, о деятельности штаба по совместному изучению нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ и о других актуальных темах.