Использование Байденом термина “геноцид” очень важно: эксклюзивное интервью Криса Бохджаляна

Турция должна признать и принять кровь, пролитую ее османскими предками. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал известный американский писатель армянского происхождения, автор ряда бестселлеров Крис Бохджалян. Он задается вопросом, поддержала бы Турция Азербайджан в его жестоком нападении на Арцах, если бы мир признал ее ответственной за Геноцид армян, и он уверен, что использование Байденом термина “геноцид” очень важно.

- 106 лет спустя после Геноцида армян, в чем главная задача прогрессивного человечества с точки зрения признания, осуждения и предотвращения подобных преступлений?

Мы знаем, что последний этап геноцида - это отрицание, что становится первым этапом следующего геноцида. Самая цитируемое предложение моего романа “Девушки песчаной крепости” о Геноциде армян: “Есть линия, соединяющая армян с евреями, камбоджийцами, боснийцами и руандийцами. Очевидно, что это еще не все, но, сколько фактов геноцида может содержать одно предложение?” Поэтому я считаю, что образование имеет решающее значение. Людям нужно знать свою историю, чтобы история не повторялась. Вот почему так важно произнесение президентом Байденом 24 апреля слова “геноцид”.

Антиармянский расизм Турции продолжается все последние 106 лет, поскольку никто не посчитал этот режим ответственным за попытку истребить 1,5 миллиона своих граждан, искоренить армянскую культуру. Только таким образом, можно противостоять всем формам расизма, где бы он ни поднимал свою отвратительную голову. Вот почему такие движения, как “Жизни черных важны”, имеют большое значение, и мы должны их поддерживать.

- Может ли Турция принять свою историю и признать Геноцид армян, принимая во внимание ее агрессивную политику и отрицание, которую мы недавно наблюдали и в 44-дневной войне против Арцаха?

- Турция должна признать и принять кровь, пролитую ее османскими предками. Я не ожидаю, что это случится при моей жизни. Поддержала бы она Азербайджан в его жестоком нападении на Арцах, если бы мир возложил на нее ответственность за Геноцид армян? Я не знаю. Но я знаю, что Соединенным Штатам нужно было сделать больше, чтобы положить конец 44-дневной войне. Весь мир должен был сделать больше. Дело в том, что за последнюю четверть века весь мир должен был сделать больше для стабилизации границ Арцаха и обеспечения мира в этой части Кавказа.

- Чего может ожидать армянский народ с точки зрения справедливой компенсации? Достаточно ли признания и извинений Турции, чтобы восстановить историческую справедливость?

- Когда мы вернем Ван? Арарат? Шуши? Опять же, наверное, не при моей жизни. Будет ли компенсация? Я опять-таки, сомневаюсь в этом. Но это не означает, что использование президентом Байденом термина “геноцид” будет неуместно. Это важно, это означает, что права человека, порядочность, история не могут быть изменены. Факты есть факты.

Интервью вела Нарине Назарян

Справка.

Известный американский писатель армянского происхождения Крис Бохджалян родился 12 августа 1961 года в Нью-Йорке. Окончил Амхерст-колледж (США) и Университет Зеленогорска (Польша). После чего он переехал в Линкольн (Вермонт, США). Крис Бохджалян - автор 20 романов, сборников очерков, многочисленных журнальных и газетных статей. Его книги переведены на 30 языков. Его семь романов возглавляли список бестселлеров “New York Times”. На их основе снято три художественных фильма. Роман “Девушки песчаной крепости” (2012) представляет собой художественное повествование о Геноциде армян, который сразу после публикации стал одной из самых продаваемых в США книг. “Основной причиной написания этой книги было мое желание проинформировать людей, чтобы люди в Соединенных Штатах и в Канаде, люди, которые рядом со мной, знали бы, что в 20 веке, во время первого геноцида 1,5 миллиона армян были убиты их же собственным правительством. Я написал книгу, потому что есть прямая связь между Геноцидом армян и Холокостом, Камбоджей, Руандой, Дарфуром. Этот список очень длинен. Книга - дань уважения моей семье. Пришло время рассказать историю моих бабушек и дедушек, чтобы они с небес могли увидеть это”, - говорил автор книги.