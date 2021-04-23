Сенатор Эдвард Марки о вероятности признания Байденом Геноцида армян

Член комиссии по внешним отношениям Сената, сенатор Эдвард Марки выступил с заявлением в связи с муссируемыми слухами, согласно которым администрация президента Байдена собирается совершенное столетие назад преступление против армян признать официально геноцидом. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, сенатор Эдвард Марки приветствует этот шаг администрации Байдена, который многие обещали сделать, но не сдержали слова.

“Уже давно настало время, чтобы США официально признали преступления, совершенные против армянского народа как геноцид”, - сказал он. “Я приветствую администрацию Байдена за шаг, который многие обещали, но никто не сдержал своего слова. По мере приближения 106-й годовщины первого геноцида 20-го века мы не только вспоминаем о 1,5 миллионе погибших армян, но и вступаем в новую эру в истории, когда Соединенные Штаты официально признают зверства, совершенные против них”, - отметил Эдвард Марки.

Сенатор подчеркнул, что он и многие его коллеги годами призывали Соединенные Штаты признать геноцид, твердо отстаивать историческую правду. По его словам, единственный способ добиться выражения “никогда больше” - это честно и открыто принять прошлое. По словам сенатора, администрация Байдена справедливо поставила права человека в центр внешней политики США, и этот шаг станет сигналом для тех, кто считает, что они могут безответственно совершать преступления.

“Я благодарен армянской общине Америки за их многолетнюю борьбу за признание. Я буду и впредь поддерживать их, пока мы будем стараться залечивать раны прошлого. Вместе мы сможем дать положительный импульс, заложить основу для надежды на будущее страны - Армении, которую уважают и чествуют ее союзники и друзья”, - сказал сенатор Марки.

19 марта 2021 г. сенатор Марк вместе с сенатором Бобом Менендесом и 35 другими сенаторами подписали письмо, в котором призвали президента Байдена стать первым президентом США, официально признавшим Геноцид армян.