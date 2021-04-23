Рад признать, что есть общие интересы: Армен Саргсян направил письмо президенту Грузии

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили благодарственное письмо за теплый прием, оказанный ему во время официального визита в Грузию, а также за конструктивное обсуждение двусторонних и региональных вопросов. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента, в письме, в частности, говорится:

“Наша встреча, прошедшая в атмосфере полного взаимного доверия и уважения, наметила новые пути дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между Арменией и Грузией. Я полностью согласен с тем, что мы ответственны за отношения между будущими поколениями армянского и грузинского народов.

Мне приятно отметить, что у нас есть общие интересы и многообещающие партнерские отношения в областях новых технологий, образования, науки, инфраструктуры, искусственного интеллекта, энергетики, транспорта и ряда других сфер.

Я считаю, что практические и эффективные договоренности, достигнутые в ходе визита, будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между нашими странами в различных областях во благо наших братских народов”.