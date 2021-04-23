Военные власти Мьянмы выдали ордера на арест 26 лидеров оппозиции

Ордера на арест 26 деятелей оппозиции Мьянмы, ранее провозгласивших себя министрами так называемого правительства национального единства, были выданы военными властями республики, сообщило в пятницу информационное агентство Кyodo со ссылкой на государственное телевидение этой страны в Юго-Восточной Азии.

Правительство национального единства призвано объединить силы, выступающие против военного переворота, совершенного в Мьянме 1 февраля. Командование вооруженных сил объявило его незаконной организацией. Всем 26 членам этого самопровозглашенного правительства заочно предъявлены обвинения в государственной измене, за которую, по законам Мьянмы, им может грозить наказание вплоть до смертной казни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правительство национального единства было провозглашено 16 апреля. В него вошли в основном остающиеся на свободе руководители оппозиционной Национальной лиги за демократию. Ее руководительница Аун Сан Су Чжи до переворота была фактическим лидером страны, сейчас она арестована. Посты "вице-президента" и "премьера" в самопровозглашенном правительстве отданы представителям национальных меньшинств, которые имеют свои военные формирования, находящиеся в конфронтации с армией Мьянмы.

Военное руководство в этой страны 1 февраля ввело чрезвычайное положение сроком на год и сместило гражданское правительство. Командование вооруженных сил объяснило это масштабными фальсификациями, якобы совершенными на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. Жители Мьянмы с начала февраля выходят на массовые выступления против переворота, которые жестко пресекаются силами безопасности. По данным правозащитников, жертвами этих акций подавления по состоянию на 21 апреля стали 739 человек, включая детей. Более 3,3 тыс. участников движения протеста задержаны, 76 из них приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 1 059 демонстрантов.