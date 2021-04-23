Постпред Армении в ООН направил Гутеррешу письмо, касающееся угроз Алиева применить силу
22 апреля постоянный представитель Республики Армения при ООН Мгер Маргарян направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, касающееся угроз применения силы против Армении и территориальных амбиций, озвученных президентом Азербайджана 20 апреля. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.
В письме генсеку ООН Мгер Маргарян обратил внимание на пропаганду Азербайджаном антиармянской ненависти и воинствующей идеологии, которые представляют угрозу не только для права армянского народа жить на своей родине, но и для мира и безопасности во всем регионе. Постоянный представитель Республики Армения подчеркнул, что это наглядно доказывает, что агрессия, развязанная Азербайджаном во время пандемии, была попыткой урегулировать нагорно-карабахский конфликт силой оружия.
Посол Маргарян отметил, что территориальные претензии Азербайджана, создание так называемого “зангезурского коридора” силой, являются совершенно пустыми как с точки зрения истории, так и с точки зрения международного права, такая риторика противоречит положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
Было подчеркнуто, что Азербайджан продолжает нарушать международное гуманитарное право, удерживая в плену многих армянских военнопленных, проповедуя насилие и расизм против армян в бакинском “парке трофеев”, что очень похоже на нацистскую пропаганду. Армения осуждает провокационную риторику, расистскую идеологию, угрозы применения силы, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе, подтверждает необходимость полного, незамедлительного и добросовестного выполнения обязательств по международному гуманитарному праву, в частности освобождения военнопленных и других заложников”, - написал Мгер Маргарян.
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