Более 1 300 арцахцев получили от российских военных врачей качественную медицинскую помощь

Медицинслий персонал российского миротворческого контингента в полевых госпиталях Минобороны РФ оказал помощь более 1 300 жителям Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Прием жителей осуществляется в полевых госпиталях, расположенных в Степанакерте и в Мартакерте.

В рамках проведения гуманитарно-медицинских акций медицинские бригады оказывают поликлиническую помощь и в отдаленных населенных пунктах.

В общей сложности с начала работы госпиталей более 1 300 жителей Арцаха получили качественную медицинскую помощь, в том числе и около 200 детей.

Все обратившиеся граждане получили консультации и необходимые назначения.

“Основные патологии, с которыми обращаются местные жители - сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, болезни костного аппарата. При необходимости мы оказываем консультационно-диагностическую помощь, проводим процедуры: ультразвуковые, рентген, лабораторную диагностику”, - сообщил начальник медицинского отряда № 2, расположенного в городе Мартакерт, майор медицинской службы Дмитрий Наумов.

В составе подразделений медицинского отряда специального назначения работают более 60 медицинских специалистов: военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и другие специалисты. Полевые госпитали оснащены всем необходимым современным диагностическим и лечебным оборудованием.