24 апреля армянская община Бельгии проведет перед посольством Турции акцию протеста

Мероприятия в память о Геноциде армян 24 апреля этого года в Бельгии пройдут по нескольким направлениям. Как сообщил «Арменпресс» сотрудник по связям с общественностью АРФ Дашнакцутюн Арут Ширинян, первое мероприятие - официальная церемония поминовения памяти жертв Геноцида армян, которая состоится в Брюсселе возле установленного там хачкара. В нем примут участие политические деятели, депутаты, представители партий, мэры городов. Прозвучат официальные выступления, после которых присутствующие возложат цветы.

Второе мероприятие запланирована перед посольством Турции в Бельгии, где армянская община проведет демонстрацию с требованием признания Геноцида армян.

“К сожалению, эти две инициативы не будут в таком масштабе, как в предыдущие годы. Причина - ограничения, обусловленные эпидемией. В мероприятиях должны принимать участие не более 50 человек”, - сказал Арут Ширинян.

Следующий пункт программы 24 апреля - художественные, культурные мероприятия, которые в этом году пройдут в онлайн режиме, что также обусловлено эпидемией.

По словам Арута Шириняна, в этом году в центре внимания мероприятий поминовения жертв Геноцида армян будет азербайджано-турецкая агрессия 2020 года, направленная против жителей Армении и Арцаха.

“Очевидно, что Турция сыграла активную и решающую роль во время этой войны, включая и отправку в поддержку Азербайджану наемных террористов. Произошедшее является продолжением Геноцида армян. Парламенты многих стран осудили участие Турции, и мы ожидаем продолжения строжайших осуждений”, - сказал он.

По словам Арута Шириняна, те государства, где Геноцид армян официально признан, должны понять, что это признание может бессмысленно, если данное государство допускает, чтобы армянский народ вновь был поставлен под угрозу того же истребления со стороны того же геноцидального государства, которое еще 106 лет назад запланировало это.

“Мы должны продолжать борьбу, чтобы любое признание Геноцида армян стало синонимом повышения уровня безопасности армянского народа”, - добавил он.

Арут Ширинян также сообщил, что 23 апреля, в полдень Общинный комитет Бельгии, организовал акцию с требованием освобождения армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане. Она пройдет перед зданиями европейских организаций

Анна Гзирян