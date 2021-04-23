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В Армении подтверждено 715 новых случаев COVID-19

В Армении подтверждено 715 новых случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 23 апреля в Армении подтверждено 715 новых случаев COVID-19, 1 123 заболевших вылечились, есть 15 летальных исходов.

 За последние сутки проведено 4 015 тестов. Всего проведено 955 515 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 212 114 случаев COVID-19, 192 281 из которых вылечились, есть 3 984 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 14 854 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 995.

 

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.


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