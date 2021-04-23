Поиски останков погибших и без вести пропавших военнослужащих продолжаются в Гадрутском районе

Поиски останков погибших во время боевых действий военнослужащих и считающихся без вести пропавшими сегодня продолжаются в Гадрутском районе.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

После прекращения боевых действий на территориях, находящихся вне контроля Республики Арцах обнаружены или переданы азербайджанской стороной останки 1 546 погибших.