Время в Ереване: 11:07:36,   23 Апрель

Поиски останков погибших и без вести пропавших военнослужащих продолжаются в Гадрутском районе

Поиски останков погибших и без вести пропавших военнослужащих продолжаются в Гадрутском районе

Поиски останков погибших во время боевых действий военнослужащих и считающихся без вести пропавшими сегодня продолжаются в Гадрутском районе.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

После прекращения боевых действий на территориях, находящихся вне контроля Республики Арцах обнаружены или переданы азербайджанской стороной останки 1 546  погибших.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации