Потребительским кооперативам 8 областей Армении были переданы 17 тракторов и 2 автомобиля УАЗ

В рамках второй программы “Управление сельскохозяйственными ресурсами и конкурентоспособность”, реализуемой Министерством экономики Республики Армения при содействии Всемирного банка потребительским кооперативам “Объединения пользователей пастбищ” 8 регионов Армении были переданы 13 колесных тракторов и 2 автомобиля УАЗ. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

На следующей неделе кооперативам планируется передать еще 4 колесных трактора.

В церемонии передачи техники участие приняли замминистра экономики Арман Ходжоян и руководитель программы “Управление сельскохозяйственными ресурсами и конкурентоспособность Давид Меджлумян.

Заместитель министра Арман Ходжоян с удовлетворением отметил, что предоставленную сельхозтехнику можно сразу же задействовать для весенних сельскохозяйственных работ, что будет способствовать повышению эффективности сельского хозяйства. “Поставка тракторов - это только часть общей программы, во всех регионах Армении уже реализуются программы по внедрению ирригационных систем, которые направлены на то, чтобы сделать пастбища Армении пригодными для использования”, - добавил он.

Руководитель программы Давид Меджлумян, представляя программу, подчеркнул, что потребительским кооперативам “Объединения пользователей пастбищ” предоставляется необходимая сельскохозяйственная техника с целью обеспечения кормов для животных в самих общинах, а также повышения уровня кормовой базы.

Присутствующий на мероприятии староста села Айгут общины Чамбарак Гегаркуникской области Мхитар Карапетян от имени землепользователей выразил благодарность за предоставленную технику, отметив, что община в рамках этой программы получает уже пятый трактор, что будет способствовать решению задач в ряде сельскохозяйственных работ.