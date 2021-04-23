“Трилогия памяти” в ознаменование 106-й годовщины Геноцида армян

24 апреля исполняется 106 лет со дня Геноцида армян, в связи с чем, на 23 - 24 апреля запланирована серия мероприятий под названием “Трилогия памяти”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта.

Начало “Трилогии памяти” ознаменуется “Реквием” Джузеппе Верди. Его в Мемориале Геноцида армян 23 апреля в 23:00 под руководство Эдуарда Топчяна исполнят Национальный филармонический оркестр Армении и Национальный академический хор. Реквием будет транслироваться в прямом эфире.

В полночь с 23 на 24 апреля Государственный хор Армении и Государственный камерный хор “Овер” в Доме камерной музыки имени Комитаса представят “Реквием” Моцарта. Дирижер -Александр Ирадян.

Завершится “Трилогия памяти” 24 апреля в 19:15, прозвучит “Реквием” Тиграна Мансуряна. Его в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна исполнят Государственный симфонический оркестр Армении, Государственный камерный хор Армении и Ереванский государственный камерный хор.

21 апреля в Музее-институте Геноцида армян открылась экспозиция “По следам семей, переживших Геноцид армян”. Она продлится до 10 сентября.

24 апреля с 9:00 до 10:00 вход в Цицернакаберд временно будет ограничен в связи с официальными посещениями делегаций.