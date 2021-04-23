В Армению прибудет делегация во главе с председателем Сената Франции Жераром Ларше
По приглашению спикера Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна в Армению для участия в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян, прибудет делегация во главе с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания Армении.
В составе делегации - лидеры всех политических групп, представленных в Сенате. Французская делегация встретится со спикером НС Араратом Мирзояном, представителями фракций и комитетов НС.
Также запланированы встречи с премьер-министром, президентом республики и Католикосом всех армян.
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