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В больнице в Индии произошел пожар

В больнице в Индии произошел пожар

По меньшей мере 13 пациентов реанимации погибли в результате пожара, вспыхнувшего в больнице индийского штата Махараштра. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство ANI.

По его данным, возгорание произошло в больнице, где проходили лечение люди с коронавирусной инфекцией. Остальные пациенты были переведены в близлежащие медицинские учреждения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить огонь. Причины случившегося выясняются.

21 апреля в другой больнице штата произошла утечка кислорода, которая привела к гибели 22 пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.


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