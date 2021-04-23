Европейские индексы выросли - 22-04-21
МОСКВА, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.82% и составил 15320.52 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.91% и составил 6267.28 пункта, британский FTSE вырос на 0.62% и составил 6938.24 пункта, а российский RTSI вырос на 2.57% и составил 1501.77 пункта.
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