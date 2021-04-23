Газета “Айастани Анрапетутюн”: История недостроенного водохранилища

“Стратегические водные ресурсы Армении составляют 1 672 миллиона кубических метров, национальный водный запас - 35 855,6 миллиона кубических метров. Годовые возобновляемые водные ресурсы в Армении составляют 9 049 миллионов кубометров - 6 859 миллионов кубометров водных ресурсов, из сформированных в Армении - 3 248 миллионов кубометров - поверхностные, и 3 611 миллионов кубометров - подземные. Через реки Аракс и Ахурян в Армению поступает 1 190 миллионов кубометров воды, возобновляемые ресурсы подземных вод составляют 1 000 миллионов кубометров. Ежегодно для водопользования и природоохранных целей забирается 3 900 миллионов кубометров воды. Неиспользованные (отток из страны) водные ресурсы составляют 5 149 млн куб. При этом наибольший отток идет из реки Дебед – 1 187 млн кубометров.

Тюрколог Айк Габриелян, изучавший политику и возможности многих стран в области воды, в разговоре с “Айастани Анрапетутюн” настаивал на том, что: “Армения (вместе с Арцахом) имеет хорошие перспективы стать гидродонором и найти в регионе покупателей воды (арабские страны, Иран). Говоря другими словами, можно начать “армянскую водную эру”.

Но это было до войны. После 44-дневной войны многое изменилось. Армения потеряла территории, водные ресурсы которых были водным донором как Армении, так и Арцаха. Но, это не значит, что мы должны сидеть сложа руки, не ставить целей и не предпринимать никаких действий. Есть цепные задачи, и если мы их решим, то получим и цепные выгоды. Речь идет о строительстве водохранилища Капса, история которого восходит к 1985 году”.

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