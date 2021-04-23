Газета “Айастани Анрапетутюн”: Военные преступления не должны оставаться без ответа

“Независимо от того, какие интеграционные процессы пытаются развивать в регионе, спровоцированная в Арцахе азербайджано-турецкая агрессия вызвала вопросы, которые должны получить адекватные ответы В частности, во время 44-дневной войны были зафиксированы эпизоды военных преступлений, которые нуждаются в расследовании в соответствующих международных инстанциях.

На состоявшемся накануне в Гааге 25-м Форуме Организации по запрещению химического оружия государства-члены ОДКБ выступили с заявлением, в котором, в частности, говорилось и о применении в Арцахе опасных химических веществ”.

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