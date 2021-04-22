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Начальник ГШ ВС Армении обсудил с военным атташе Сербии вопросы военно- технического сотрудничества

Начальник ГШ ВС Армении обсудил с военным атташе Сербии вопросы военно- технического сотрудничества

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян 22 апреля принял временного поверенного в делах Сербии в Армении Татьяну Панайотович Цветкопич и новоназначенного военного атташе, подполковника Предрага Прлича (резиденция в г. Тегеран).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были затронуты вопросы армяно-сербского двустороннего сотрудничества в военной сфере, обсуждены дальнейшие программы развития военного и военно-технического сотрудничества.


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