Начальник ГШ ВС Армении обсудил с военным атташе Сербии вопросы военно- технического сотрудничества

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян 22 апреля принял временного поверенного в делах Сербии в Армении Татьяну Панайотович Цветкопич и новоназначенного военного атташе, подполковника Предрага Прлича (резиденция в г. Тегеран).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были затронуты вопросы армяно-сербского двустороннего сотрудничества в военной сфере, обсуждены дальнейшие программы развития военного и военно-технического сотрудничества.