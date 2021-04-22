Роберт Менендес приветствовал намерение Байдена официально признать Геноцид армян 

Председатель Комитета Сената США по внешним связям Роберт Менендес приветствовал намерение президента США Джо Байдена официально признать Геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится заявлении Комитета.

«Приветствую решение президента положить конец более чем столетнему замалчиванию одного из самых мрачных событий в истории человечества. Мы чтим тех, кто погиб в результате геноцида, помним, как они погибли, и радуемся тому, что изменили то, что в истории будет известно об их гибели», - подчеркнул Менендес.

Ранее о соответствующих планах Байдена сообщила со ссылкой на источники в американской администрации газета The Wall Street Journal.

По информации газеты, официально о своем решении глава Белого дома может объявить 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв Геноцида армян. Источники издания подчеркивают, что окончательного решения пока не принято и Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания факта Геноцида.