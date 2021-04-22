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Роберт Менендес приветствовал намерение Байдена официально признать Геноцид армян 

Роберт Менендес приветствовал намерение Байдена официально признать Геноцид армян 

Председатель Комитета Сената США по внешним связям Роберт Менендес приветствовал намерение президента США Джо Байдена официально признать Геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится заявлении Комитета.

«Приветствую решение президента положить конец более чем столетнему замалчиванию одного из самых мрачных событий в истории человечества. Мы чтим тех, кто погиб в результате геноцида, помним, как они погибли, и радуемся тому, что изменили то, что в истории будет известно об их гибели», - подчеркнул Менендес.

Ранее о соответствующих планах Байдена сообщила со ссылкой на источники в американской администрации газета The Wall Street Journal.

По информации газеты, официально о своем решении глава Белого дома может объявить 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв Геноцида армян. Источники издания подчеркивают, что окончательного решения пока не принято и Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания факта Геноцида.


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