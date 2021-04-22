Россия предпринимает энергетические посреднические усилия для устранения одного из наиболее сильных раздражителей между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о возвращении армянских военнопленных.

«Мы выступаем за решение проблемы военнопленных по формуле обмена "всех на всех". Такой шаг действительно создал бы благоприятную атмосферу для продвижения вперед по целому ряду очень важных вопросов», - сказала Захарова.