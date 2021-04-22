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Группа военнослужащих Пограничных войск СНБ посмертно награждена медалями 

Группа военнослужащих Пограничных войск СНБ посмертно награждена медалями 

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна группа военнослужащих Пограничных войск Службы национальной безопасности посмертно награждена медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» за мужество и непоколебимую самоотверженность в защите границ Родины. Как сообщает Арменпресс, указ опубликован на официальном сайте президента Армении.


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