Группа военнослужащих Пограничных войск СНБ посмертно награждена медалями 

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна группа военнослужащих Пограничных войск Службы национальной безопасности посмертно награждена медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» за мужество и непоколебимую самоотверженность в защите границ Родины. Как сообщает Арменпресс, указ опубликован на официальном сайте президента Армении.