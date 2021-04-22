Самым важным для Армении является вопрос безопасности: секретарь Совбеза о разблокировке

По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций в регионе самым важным для Армении является вопрос безопасности. Как сообщает Арменпресс, Григорян сказал об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

«Вопросы разблокировки пока еще находятся на стадии обсуждения. На данный момент нет ничего предметного, когда будет, то, конечно, приоритетными во время этих обсуждений будут вопросы безопасности. Самым важным для нас является вопрос безопасности, а потом уже остальные вопросы. Даже если обсуждаются экономические вопросы, вопросы безопасности обязательно присутствуют в повестке дня. Мы решим все эти вопросы», - сказал Григорян.