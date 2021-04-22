Президент не подписал «Закон о высшем образовании и науке» и обратился в Конституционный суд

Аппарат президента Республики Армения выступил с заявлением относительно представленного на подписание президента «Закона о высшем образовании и науке» и смежных законах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян обсудил закон с руководством Национальной академии наук Республики Армения, академиками, представителями вузов, сферы науки и образования, неправительственных организаций, выслушал их мнения и замечания.

Согласно обоснованию, приложенному к закону, основной целью закона является повышение эффективности управления системами образования и науки. Однако следует подчеркнуть, что закон не носит системного характера, и предусмотренные им нормативные акты предлагают в основном частичные решения существующих проблем в области науки и образования.

Для принятия такого закона, прежде всего, должно быть четкое видение, стратегия, программа развития науки и образования, понимание, в каком направлении нужно идти и какую науку и образование развивать. Закон не в полной мере отражает современные тенденции развития науки и образования.

В то же время исследования, проведенные аппаратом президента Республики, и экспертные заключения привели к выводу о том, что некоторые положения закона изначально проблематичны с конституционной точки зрения.

Принимая во внимание вышеизложенное, президент Республики не подписал закон, обратившись в Конституционный суд для определения соответствия закона Конституции.