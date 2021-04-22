Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ опубликовали заключение о поправках в Избирательный кодекс Армении

Венецианская комиссия и Бюро демократических институтов и по правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) опубликовали заключение о поправках в Избирательный кодекс Армении. Как сообщает Арменпресс, заключение опубликовано на официальном сайте комиссии.

Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ с удовлетворением отметили, что консультации по поправкам в Избирательный кодекс в армянской политической сфере были обширными и были соблюдены адекватные сроки.

В то же время Комиссия не рекомендует такие изменения в случае, если выборы состоятся в ближайшее время, но отмечает, что поправки в Избирательный кодекс Армении не окажут существенного влияния на проведение выборов.

«Пакет поправок следует широко приветствовать, поскольку он включает большинство предыдущих предложений, внесенных Венецианской комиссией и БДИПЧ/ОБСЕ, а также большинство предложений, внесенных в итоговые отчеты миссии БДИПЧ/ОБСЕ по результатам наблюдательной миссии на выборах», - говорится в документе.

Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ заявили, что готовы помочь властям Армении в пересмотре соответствующего Избирательного кодекса и законодательства.

Планируется, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня 2021 году.