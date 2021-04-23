В Страсбурге 24 апреля, в 106-ю годовщину Геноцида армян, пройдет мирное шествие

В Страсбурге, по инициативе Союза Армянской молодежи 24 апреля, в 106-ю годовщину Геноцида армян, пройдет мирное шествие в память жертв Геноцида армян 1915-1923 гг., а также и жертв турецко-азербайджанской агрессии в последней Арцахской войне. В беседе с «Арменпресс» учредитель и член Молодежного союза армян Гамлет Овсепян отметил, что, несмотря на эпидемию, шествие в этот день состоится, чтобы показать единство армян.

“Мы проведем марш молчания, соблюдая все противоэпидемические правила. После Арцахской войны был момент, когда мы все были сломлены. И сейчас хотим провести это мероприятие, чтобы показать наше единство, это очень важно”, - сказал Гамлет Овсепян. Участники марша пройдут к зданию Совета Европы, будут возложены цветы к установленному там армянскому хачкару.

Мероприятие проводится ежегодно, оно обычно бывает маршем протеста, но на этот раз запланирован марш молчания, символизирующий единство армян, он выразит наше содействие Армении и Арцаху. По традиции в марше участие примут и местные курды, ассирийцы, греки, сербы и французы. Гамлет Овсепян отметил, что они ожидают и участия мэра Страсбурга.

“Мы все - как единый кулак, мы верны памяти наших мучеников, нашему прошлому, нашей истории и нашим требованиям. Очень важно показать наше единство в этом регионе, тем более что после последней войны в Арцахе местное представительство Азербайджана пытается оказать давление на армян. Например, я вижу эту проблему со мной и с моим братом. Азербайджанское представительство пытается выставить нас террористами, используя то, что мы были в Арцахе во время последней войны. Хотя в Арцахе был только я, моего брата там не было”, - сказал Гамлет Овсепян, подчеркнув, что это их не остановит, в Страсбурге их очень хорошо знают, они сплочены и продолжат борьбу.