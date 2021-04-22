Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Киргизию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.

"Уже поступила (первая партия вакцины - ред.) Самолет с вакциной приземлился в аэропорту "Манас", - заявил представитель ведомства.

По его словам, вакцинация населения "Спутником V" начнется в ближайшие дни,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в посольстве РФ в республике сообщили, что поставка вакцины осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 года.

Ранее в республику в рамках гуманитарной помощи завезли китайскую вакцину Sinopharm, которой привились уже около 10 тысяч человек.

Первые случаи COVID-19 выявили в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день число заболевших превысило 93 тысячи. Умерли более 1,5 тысяч человек.